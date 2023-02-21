Khalid Albloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Albloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Albloshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Albloshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Albloshi 24 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Salim Sulaiman Ali Alblooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Albloshi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına - tarihinde katılmıştır. Khalid Albloshi'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Albloshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Albloshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Albloshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Albloshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Albloshi şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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