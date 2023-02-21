Mehdi Abeid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Abeid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Abeid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Abeid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Abeid 6 Ağustos 1992 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da مهدي عبيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Abeid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Classico yapmaktadır. Mehdi Abeid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Abeid'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Abeid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/reelM_abeid

http://instagram.com/bidido6/

Mehdi Abeid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Abeid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mehdi Abeid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Abeid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2011 yılında Newcastle

31 Ocak 2013 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2013 yılında Newcastle

30 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2014 yılında Newcastle

21 Ağustos 2015 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2016 yılında Dijon

22 Temmuz 2019 yılında FC Nantes

29 Ocak 2021 yılında Al-Nasr SC

22 Eylül 2022 yılında Khor Fakkan

Mehdi Abeid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Abeid şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mehdi Abeid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Thiais (1999–2002), US Alfortville (2002–2003), Lens (2003–2010)

Cezayir takımında 19 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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