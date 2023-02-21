İsmail Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Al Hammadi 1 Temmuz 1988 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Salem Ismail Saeed Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Al Hammadi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. İsmail Al Hammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsmail Al Hammadi'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Al Hammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

11 Ocak 2021 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

22 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

İsmail Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Al Hammadi şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İsmail Al Hammadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 6 gol atmıştır.

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