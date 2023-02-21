Benjamin Ayim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ayim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ayim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Ayim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Ayim 19 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Ayim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Benjamin Ayim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ayim'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Ayim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Ayim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Ayim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Ayim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dreams FC

20 Şubat 2020 yılında Al-Dhafra FC

30 Ocak 2022 yılında Khor Fakkan

Benjamin Ayim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Ayim şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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