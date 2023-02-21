Ahmad Salem Mohamad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Salem Mohamad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Salem Mohamad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Salem Mohamad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Salem Mohamad 23 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Salem Mohamad Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmad Salem Mohamad'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Salem Mohamad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Salem Mohamad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Salem Mohamad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Salem Mohamad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Salem Mohamad şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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