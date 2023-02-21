Mohamed Ahmad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ahmad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ahmad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ahmad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ahmad 16 Nisan 1989 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ahmad Ali Gharib Juma şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ahmad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Ahmad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ahmad'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ahmad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ahmad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Ahmad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ahmad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ain FC

Mohamed Ahmad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ahmad şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Ahmad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al Shabab

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 23 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.