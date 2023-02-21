Falah Waleed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Falah Waleed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Falah Waleed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Falah Waleed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Falah Waleed 13 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Falah Waleed Jumaa Al-Junaibi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Falah Waleed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Falah Waleed'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Falah Waleed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Falah Waleed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Falah Waleed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Falah Waleed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında Al-Ain FC

27 Temmuz 2020 yılında Khor Fakkan

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ain FC

Falah Waleed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Falah Waleed şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Falah Waleed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 13 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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