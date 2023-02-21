Danilo Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Arboleda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Arboleda 16 Mayıs 1995 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Arboleda Hurtado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Arboleda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Danilo Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Arboleda'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Arboleda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniloarboleda95/

Danilo Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danilo Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Patriotas

31 Aralık 2017 yılında Cali B

1 Ocak 2018 yılında CD América

1 Ocak 2019 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

1 Şubat 2021 yılında FC Sheriff

7 Ocak 2022 yılında Al-Ain FC

Danilo Arboleda kimdir

Danilo Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Arboleda şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Danilo Arboleda nereli

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