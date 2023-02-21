Tin Jedvaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Jedvaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Jedvaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Jedvaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Jedvaj 28 Kasım 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Jedvaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Tin Jedvaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tin Jedvaj'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tin Jedvaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Jedvaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tin Jedvaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Jedvaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U19

8 Ocak 2013 yılında Dinamo Zagreb

12 Temmuz 2013 yılında Roma

1 Temmuz 2014 yılında Leverkusen

19 Ocak 2015 yılında Roma

20 Ocak 2015 yılında Leverkusen

20 Ağustos 2019 yılında Augsburg

30 Haziran 2020 yılında Leverkusen

24 Temmuz 2021 yılında Loko Moskova

1 Ocak 2023 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Tin Jedvaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Jedvaj şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tin Jedvaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Zagreb

Hırvatistan takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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