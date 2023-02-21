Andriy Yarmolenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Yarmolenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Yarmolenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Yarmolenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Yarmolenko 23 Ekim 1989 tarihinde Leningrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ярмоленко Андрій Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Yarmolenko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Yarmolenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Yarmolenko'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Yarmolenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Yarmolenko_9

http://www.instagram.com/yarmolenkoandrey/

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Andriy Yarmolenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Yarmolenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andriy Yarmolenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Yarmolenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Desna

1 Ocak 2007 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo Kiev

28 Ağustos 2017 yılında Dortmund

11 Temmuz 2018 yılında West Ham

13 Temmuz 2022 yılında Al-Ain FC

Andriy Yarmolenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Yarmolenko şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andriy Yarmolenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunist Chernigiv, Desna Chernigiv, Lokomotyv Kyiv

Ukrayna takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 112 maçta 45 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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