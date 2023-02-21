Saif Ghazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saif Ghazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saif Ghazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saif Ghazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saif Ghazi 3 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saif Ghazi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Saif Ghazi'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saif Ghazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saif Ghazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saif Ghazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saif Ghazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ain FC

Saif Ghazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saif Ghazi şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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