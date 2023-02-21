Omar Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Saeed 29 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Omar Saeed Mohammed Saleem Binsouaf Alesm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Saeed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Saeed'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Al-Ain FC

Omar Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Saeed şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Omar Saeed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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