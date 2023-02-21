Kouame Autonne Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kouame Autonne Kouadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kouame Autonne Kouadio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kouame Autonne Kouadio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kouame Autonne Kouadio 22 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kouame Autonne Kouadio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Star Sport Promotion yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kouame Autonne Kouadio'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kouame Autonne Kouadio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kouame Autonne Kouadio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kouame Autonne Kouadio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kouame Autonne Kouadio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Khor Fakkan

7 Temmuz 2021 yılında Al-Ain FC

Kouame Autonne Kouadio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kouame Autonne Kouadio şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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