Salem Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Abdulla 17 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Abdulla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salem Abdulla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına - tarihinde katılmıştır. Salem Abdulla'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salem Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salem Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Abdulla şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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