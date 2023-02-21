Mohammed Al Baloushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Baloushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Baloushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Baloushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Baloushi 30 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Abbas Ahmed Abdulla Hasan Al Baloushi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Baloushi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Baloushi'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Baloushi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m7abbas/

Mohammed Al Baloushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Baloushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Baloushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Baloushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2021 yılında Al-Ain FC

Mohammed Al Baloushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Baloushi şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Al Baloushi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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