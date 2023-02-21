Mehdi Moubarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Moubarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Moubarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Moubarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Moubarik 22 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da El Mehdi Moubarik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Moubarik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEHBI SPORT yapmaktadır. Mehdi Moubarik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Moubarik'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Moubarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Moubarik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Moubarik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Moubarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FUS Rabat

3 Ağustos 2022 yılında Al-Ain FC

Mehdi Moubarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Moubarik şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Moubarik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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