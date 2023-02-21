Saeed Ahmad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Ahmad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Ahmad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Ahmad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Ahmad 17 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saeed Ahmad Abdulla Mohamed Al Balooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Ahmad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Saeed Ahmad'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeed Ahmad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Ahmad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Ahmad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Ahmad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

14 Ağustos 2021 yılında Al-Ain FC

Saeed Ahmad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Ahmad şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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