Yahia Nader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Nader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yahia Nader kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yahia Nader ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yahia Nader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Nader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yahia Nader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Nader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahia Nader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahia Nader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahia Nader 11 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Yahia Nader Mostafa Sherif şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahia Nader Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yahia Nader'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahia Nader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahia Nader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yahia Nader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahia Nader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ain FC

Yahia Nader kimdir

Yahia Nader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahia Nader şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Yahia Nader Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 97 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Yahia Nader nereli

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