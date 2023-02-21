Caio Canedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Canedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Canedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Canedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Canedo 9 Ağustos 1990 tarihinde Volta Redonda şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Canedo Corrêa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Canedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio Canedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Caio Canedo'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caio Canedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/canedocaio

http://www.instagram.com/caiocanedo/

http://www.facebook.com/Caiocanedooficial/

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Caio Canedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio Canedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Caio Canedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Canedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2009 yılında Botafogo

31 Aralık 2009 yılında Volta Redonda

1 Ocak 2010 yılında Botafogo

1 Mayıs 2012 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2012 yılında Botafogo

1 Ocak 2013 yılında Internacional

15 Nisan 2014 yılında EC Vitória

15 Eylül 2014 yılında Internacional

16 Eylül 2014 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2015 yılında Internacional

16 Eylül 2015 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ain FC

Caio Canedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Canedo şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Caio Canedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 6 gol atmıştır.

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