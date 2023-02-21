Soufiane Rahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Rahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Rahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Rahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Rahimi 2 Haziran 1996 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da سفيان رحيمي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Rahimi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soufiane Rahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Soufiane Rahimi'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Soufiane Rahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Rahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Soufiane Rahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Rahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında EJSC

30 Haziran 2018 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2018 yılında Raja Casablanca

24 Ağustos 2021 yılında Al-Ain FC

Soufiane Rahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Rahimi şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Soufiane Rahimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 27 numaralı formasıyla 18 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

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