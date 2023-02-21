Ahmed Barman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Barman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Barman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Barman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Barman 5 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Barman Ali Barman Shamroukh Al Hamoudi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Barman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Barman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Barman'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Barman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Barman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed Barman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Barman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Barman şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Barman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 13 numaralı formasıyla 5 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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