Saeed Juma Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Juma Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Juma Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Juma Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Juma Hassan 8 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Juma Hassan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Saeed Juma Hassan'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeed Juma Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Juma Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Juma Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Juma Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ain FC

Saeed Juma Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Juma Hassan şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Saeed Juma Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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