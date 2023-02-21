Mohammed Bu Senda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Bu Senda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Bu Senda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Bu Senda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Bu Senda 20 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Saeed Busanda Ahmed Al Falahi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Bu Senda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Mohammed Bu Senda'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Bu Senda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Bu Senda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Bu Senda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Bu Senda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ain FC

Mohammed Bu Senda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Bu Senda şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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