Sultan Al Mantheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Mantheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Mantheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Mantheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Mantheri 5 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Abdulla Saeed Al Mantheri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Mantheri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sultan Al Mantheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Mantheri'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Mantheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Mantheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Mantheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Mantheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında Al-Ain FC

Sultan Al Mantheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Mantheri şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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