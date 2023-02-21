Erik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik 18 Şubat 2001 tarihinde Quaraí şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Erik Jorgens de Menezes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Erik'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Internacional

7 Temmuz 2020 yılında Al-Ain FC

Erik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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