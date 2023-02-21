Rafael Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Pereira 17 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael António Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Pereira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROVSOCCER yapmaktadır. Rafael Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rafael Pereira'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafael Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Leixões U19

1 Ocak 2019 yılında Vila FC

1 Ocak 2020 yılında Al-Ain FC

Rafael Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Pereira şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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