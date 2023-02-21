Mohnad Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohnad Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohnad Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohnad Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohnad Salem 1 Mart 1985 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohnad Salem Ghazy Marzook Al Amim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohnad Salem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohnad Salem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Mohnad Salem'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohnad Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohnad Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohnad Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohnad Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2008 yılında Al-Ain FC

27 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2022 yılında Al-Ain FC

Mohnad Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohnad Salem şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohnad Salem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Wahda

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 2 gol atmıştır.

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