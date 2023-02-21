Bandar Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandar Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bandar Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bandar Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bandar Mohamed 9 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Bandar Mohamed Mohamed Saeed Mahdi Al Ahbabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bandar Mohamed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bandar Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 20 Ekim 2016 tarihinde katılmıştır. Bandar Mohamed'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bandar Mohamed Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bandar_alahbabi/

Bandar Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bandar Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bandar Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bandar Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2014 yılında FC Baniyas

20 Ekim 2016 yılında Al-Ain FC

Bandar Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bandar Mohamed şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Bandar Mohamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 1 gol atmıştır.

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