Jonatas Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatas Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatas Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatas Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatas Santos 16 Aralık 2001 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jonatas da Anunciação Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatas Santos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Jonatas Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jonatas Santos'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonatas Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatas Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonatas Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatas Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2020 yılında Hatta Club

31 Aralık 2020 yılında Hatta Club

1 Ocak 2021 yılında Al-Ain FC

1 Şubat 2021 yılında Al-Ain FC

Jonatas Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatas Santos şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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