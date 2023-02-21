Matias Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Palacios 10 Mayıs 2002 tarihinde General Pico şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Damián Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Palacios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Matias Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Palacios'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matias Palacios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mati.palacioss/

Matias Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo II

3 Ocak 2020 yılında San Lorenzo

15 Şubat 2021 yılında FC Basel

16 Temmuz 2022 yılında Al-Ain FC

Matias Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Palacios şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Palacios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético San Lorenzo

Arjantin U17 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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