Khalid Al Baloushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Baloushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Al Baloushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Al Baloushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Al Baloushi 22 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Mohammed Husain Mousa Al-Blooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Al Baloushi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Al Baloushi'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Khalid Al Baloushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Al Baloushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Al Baloushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Al Baloushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ain Reserve

8 Temmuz 2022 yılında Al-Ain FC

Khalid Al Baloushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Al Baloushi şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Khalid Al Baloushi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 21 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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