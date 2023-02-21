Khalid Eisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Eisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Eisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Eisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Eisa 15 Eylül 1989 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Eisa Mohamed Bilal Saeed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Eisa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Khalid Eisa'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khalid Eisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Eisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Eisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Eisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Al-Ain FC

Khalid Eisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Eisa şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Khalid Eisa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al Jazira Abu Dhabi 7/13

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 0 gol atmıştır.

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