Kodjo Fo Doh Laba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kodjo Fo Doh Laba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kodjo Fo Doh Laba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kodjo Fo Doh Laba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kodjo Fo Doh Laba 27 Ocak 1992 tarihinde Lomé şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kodjo Fo Doh Laba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kodjo Fo Doh Laba'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kodjo Fo Doh Laba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/labafodohlkf9/

Kodjo Fo Doh Laba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kodjo Fo Doh Laba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kodjo Fo Doh Laba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kodjo Fo Doh Laba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında US Bitam

19 Eylül 2016 yılında RS Berkane

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ain FC

Kodjo Fo Doh Laba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kodjo Fo Doh Laba şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Kodjo Fo Doh Laba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Togo takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 17 gol atmıştır.

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