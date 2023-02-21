Kodjo Fo Doh Laba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kodjo Fo Doh Laba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kodjo Fo Doh Laba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kodjo Fo Doh Laba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kodjo Fo Doh Laba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kodjo Fo Doh Laba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kodjo Fo Doh Laba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kodjo Fo Doh Laba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kodjo Fo Doh Laba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kodjo Fo Doh Laba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kodjo Fo Doh Laba 27 Ocak 1992 tarihinde Lomé şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Togo uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kodjo Fo Doh Laba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kodjo Fo Doh Laba'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kodjo Fo Doh Laba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/labafodohlkf9/

Kodjo Fo Doh Laba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kodjo Fo Doh Laba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kodjo Fo Doh Laba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kodjo Fo Doh Laba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında US Bitam

19 Eylül 2016 yılında RS Berkane

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ain FC

Kodjo Fo Doh Laba kimdir

Kodjo Fo Doh Laba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kodjo Fo Doh Laba şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Kodjo Fo Doh Laba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Togo takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 17 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kodjo Fo Doh Laba nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Seeing Someone You Don't Know in a Dream. What does it mean to see someone you don't know in a dream? What is the meaning?
Seeing Someone You Don't Know in a Dream. What does it mean to see someone you don't know in a dream? What is the meaning?
Marat Apshatsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Apshatsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marat Apshatsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Apshatsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Al Attas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Attas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Al Attas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Attas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valeriy Chuperka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Chuperka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valeriy Chuperka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Chuperka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!