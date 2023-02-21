İbrahim Al Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Kaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Al Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Al Kaabi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Al Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Kaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Al Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Kaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Al Kaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Al Kaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Al Kaabi 3 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Abdullah Al-Kaebi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Al Kaabi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Al Kaabi'nin Al-Ain FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Al Kaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Al Kaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Al Kaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Al Kaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Al-Dhafra FC

23 Temmuz 2018 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Dhafra FC

29 Ocak 2020 yılında Dibba Al-Hisn

28 Temmuz 2020 yılında Al-Ain FC

4 Ekim 2021 yılında Al-Orooba

30 Haziran 2022 yılında Al-Ain FC

İbrahim Al Kaabi kimdir

İbrahim Al Kaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Al Kaabi şuan Al-Ain FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Al Kaabi nereli

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