Alaa Al Hajji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaa Al Hajji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaa Al Hajji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alaa Al Hajji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alaa Al Hajji 3 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علاء آل حجي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alaa Al Hajji Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Alaa Al Hajji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alaa Al Hajji'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alaa Al Hajji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alaa Al Hajji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alaa Al Hajji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alaa Al Hajji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2020 yılında Al-Wehda FC

Alaa Al Hajji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alaa Al Hajji şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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