Aleksandar Varjacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Varjacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Varjacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Varjacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Varjacic 23 Mayıs 1991 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Varjačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Varjacic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Varjacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Varjacic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Varjacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Varjacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Varjacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Varjacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2011 yılında Pob. Belosevac

31 Aralık 2011 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2013 yılında Radnik

1 Ocak 2014 yılında Pob. Belosevac

1 Temmuz 2014 yılında Jagodina

2 Temmuz 2014 yılında Tabane

31 Aralık 2014 yılında Jagodina

1 Ağu 2015 yılında FK TSC

25 Temmuz 2016 yılında Radnicki 1923

1 Ocak 2023 yılında Mladost

Aleksandar Varjacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Varjacic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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