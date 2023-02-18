Nemanja Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Tomic 21 Ocak 1988 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Томић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Tomic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Tomic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Tomic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Teleoptik

1 Ocak 2009 yılında Partizan

5 Ocak 2013 yılında Gençlerbirliği

26 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

11 Ağu 2016 yılında Giresunspor

30 Ağu 2017 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2018 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

2 Eylül 2019 yılında Radnik

5 Ekim 2020 yılında Radnicki 1923

1 Ocak 2023 yılında Mladost

Nemanja Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Tomic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Tomic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.