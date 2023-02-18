Milan Marcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Marcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Marcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Marcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Marcic 14 Mart 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Марчић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Marcic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milan Marcic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Marcic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Marcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Marcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Marcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Marcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Zemun

1 Ocak 2014 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2014 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2015 yılında Moreirense

1 Ocak 2016 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2017 yılında SC Covilhã

16 Ağu 2017 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2018 yılında Spartak

19 Ocak 2022 yılında Javor-Matis

22 Ocak 2023 yılında Mladost

Milan Marcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Marcic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Zemun (-2013), Roter Stern Belgrad (2014), Vitória Guimarães (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.