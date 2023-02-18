Stefan Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stanisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stanisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stanisavljevic 16 Ocak 2002 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stanisavljevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Stanisavljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Stanisavljevic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Stanisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stanisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Stanisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stanisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında Paracin

18 Ocak 2022 yılında Svilajnac

11 Şubat 2022 yılında Backa

2 Ağu 2022 yılında Jagodina

16 Ocak 2023 yılında Mladost

Stefan Stanisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stanisavljevic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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