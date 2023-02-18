Stefan Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Zivkovic 1 Haziran 1990 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Живковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Zivkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Zivkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Zivkovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Resnik

1 Temmuz 2010 yılında FK Hajduk

1 Ocak 2012 yılında Borac Cacak

1 Şubat 2016 yılında Čukarički

24 Şubat 2017 yılında Irtysh

10 Ocak 2018 yılında Atyrau

30 Ağu 2018 yılında FK Zemun

7 Ocak 2019 yılında AE Larisa

2 Şubat 2020 yılında Zhetysu

8 Mart 2021 yılında FK Turan

29 Ocak 2022 yılında Qyzyljar

7 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Mladost

Stefan Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Zivkovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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