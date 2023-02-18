Marko Miric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Miric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Miric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Miric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Miric 26 Mart 1987 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Mirić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Miric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSTM yapmaktadır. Marko Miric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Miric'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Miric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markomiric23/

Marko Miric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Miric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Miric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Miric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Metalac

1 Temmuz 2009 yılında Spartak

1 Ocak 2012 yılında Kızılyıldız

26 Ocak 2013 yılında Radnicki 1923

30 Haziran 2013 yılında Kızılyıldız

30 Ocak 2014 yılında FK Minsk

11 Ağu 2014 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2015 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2019 yılında B. Banja Luka

14 Ağu 2020 yılında Radnicki 1923

5 Eylül 2022 yılında Mladost

Marko Miric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Miric şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Marko Miric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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