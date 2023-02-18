Stefan Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Maksimovic 13 Nisan 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Максимовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Maksimovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Maksimovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Maksimovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

2 Temmuz 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2022 yılında Mladost

16 Ağu 2022 yılında Zvezdara

31 Aralık 2022 yılında Mladost

Stefan Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Maksimovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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