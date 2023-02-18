Filip Zunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Zunic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Zunic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Zunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zunic 16 Mayıs 2002 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Жунић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zunic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Zunic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Zunic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Zunicboyu ve yaşı kaç

Filip Zunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Zunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2016 yılında Sloga U17

6 Şubat 2019 yılında Mladost U19

12 Ağu 2021 yılında Sloga Požega

31 Aralık 2021 yılında Mladost U19

31 Aralık 2021 yılında Mladost

1 Ocak 2022 yılında Mladost

8 Eylül 2022 yılında Zlatibor

Filip Zunic kimdir

Filip Zunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zunic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Mladost Lucani

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Filip Zunic nereli

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