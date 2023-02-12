Alex Lowry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lowry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Lowry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Lowry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Lowry 23 Haziran 2003 tarihinde Uddingston şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Lowry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Lowry Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Lowry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Lowry'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Lowry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Lowry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Lowry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Lowry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Alex Lowry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Lowry şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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