Alfredo Morelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Morelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Morelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Morelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Morelos 21 Haziran 1996 tarihinde Cereté şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfredo José Morelos Aviléz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Morelos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Alfredo Morelos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Alfredo Morelos'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Morelos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/morelos2106

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/alfredomorelos30/

Alfredo Morelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfredo Morelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfredo Morelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Morelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Indep. Medellín

5 Şubat 2016 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2016 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2017 yılında HJK Helsinki

1 Temmuz 2017 yılında Glasgow Rangers

Alfredo Morelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Morelos şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alfredo Morelos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Independiente Medellín

Kolombiya takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.