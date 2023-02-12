John Lundstram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Lundstram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Lundstram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Lundstram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Lundstram 18 Şubat 1994 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı John David Lundstram şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Lundstram Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. John Lundstram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. John Lundstram'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

John Lundstram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JLundstram

http://www.instagram.com/johnlunny7/

Haberin Devamı

John Lundstram Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

John Lundstram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

John Lundstram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Lundstram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Everton

21 Şubat 2013 yılında Doncaster Rov.

31 Mayıs 2013 yılında Everton

28 Kasım 2013 yılında Yeovil Town

10 Mart 2014 yılında Everton

27 Mart 2014 yılında Leyton Orient

31 Mayıs 2014 yılında Everton

6 Ağu 2014 yılında Blackpool

3 Ocak 2015 yılında Everton

9 Ocak 2015 yılında Leyton Orient

18 Şubat 2015 yılında Everton

19 Mart 2015 yılında Scunthorpe Utd.

19 Nisan 2015 yılında Everton

13 Ağu 2015 yılında Oxford United

25 Temmuz 2017 yılında Sheff Utd

5 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

John Lundstram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Lundstram şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

John Lundstram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Everton FC (2002-2011)

İngiltere U20 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.