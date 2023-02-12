Kemar Roofe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemar Roofe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemar Roofe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemar Roofe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemar Roofe 6 Ocak 1993 tarihinde Walsall şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Jamaika,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemar Roofe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kemar Roofe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kemar Roofe'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kemar Roofe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/roofe39

http://www.instagram.com/roofe/

Kemar Roofe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kemar Roofe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kemar Roofe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemar Roofe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2011 yılında Víkingur

1 Ağu 2011 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2012 yılında West Brom U21

27 Eylül 2012 yılında Northampton

27 Ekim 2012 yılında West Brom U21

28 Kasım 2013 yılında Cheltenham

4 Şubat 2014 yılında West Brom U21

4 Kasım 2014 yılında Colchester Utd.

4 Aralık 2014 yılında West Brom U21

13 Şubat 2015 yılında Oxford United

31 Mayıs 2015 yılında West Brom U21

1 Temmuz 2015 yılında Oxford United

7 Temmuz 2016 yılında Leeds

6 Ağu 2019 yılında RSC Anderlecht

4 Ağu 2020 yılında Glasgow Rangers

Kemar Roofe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemar Roofe şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Kemar Roofe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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