Amar Dedic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Dedic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Dedic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Dedic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Dedic 18 Ağu 2002 tarihinde Zell am See şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Dedić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Dedic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Amar Dedic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Amar Dedic'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Amar Dedic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Dedic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amar Dedic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Dedic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2012 yılında Sturm Altyapı

14 Ekim 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

1 Ağu 2020 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında Wolfsberger AC

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

Amar Dedic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Dedic şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amar Dedic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LUV Graz (08/2009-)

Bosna-Hersek takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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