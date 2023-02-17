Junior Adamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Adamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Adamu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Adamu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Adamu 6 Haziran 2001 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Chukwubuike Junior Adamu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Adamu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Junior Adamu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Junior Adamu'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Junior Adamu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jr.adamu/?hl=de

Junior Adamu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Adamu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Junior Adamu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Adamu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

1 Ağu 2020 yılında RB Salzburg

15 Şubat 2021 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

Junior Adamu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Adamu şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Adamu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GSV Wacker (2011-)

Avusturya takımında 22 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 11 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.