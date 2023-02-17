Benjamin Sesko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Sesko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Sesko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Sesko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Sesko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Sesko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Sesko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Sesko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Sesko 31 Mayıs 2003 tarihinde Radeče şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Šeško şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Sesko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Benjamin Sesko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Benjamin Sesko'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Sesko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjaminsesko/

Benjamin Seskoboyu ve yaşı kaç

Benjamin Sesko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Sesko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Sesko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Sesko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U17

1 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

2 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2023 yılında RB Leipzig

Benjamin Sesko kimdir

Benjamin Sesko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Sesko şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Sesko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 11 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

Slowenien U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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Benjamin Sesko nereli

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